Какие б/у электромобили россияне раскупают на вторичке

Россияне покупают б/у электрокары / Фото сайт bestune

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», минувший май ознаменовался заметным оживлением на сегменте подержанных электромобилей. Отечественные покупатели приобрели 1228 таких машин, что на четверть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Почти каждый четвертый реализованный электрокар с пробегом оказался продукцией японского производителя Nissan – на долю бренда пришлось 314 единиц, или 25,6% от общего объёма. Вторую строчку рейтинга занял китайский Zeekr с результатом 208 проданных экземпляров. Рубеж в сотню приобретённых машин преодолели также немецкий Volkswagen (161 шт.) и американская Tesla (115 шт.). Замыкает пятерку отечественный Evolute с 61 реализованным автомобилем.

Что касается модельной иерархии, то здесь бесспорным фаворитом остается Nissan Leaf – его выбрали 280 человек. Серебряным призером стал Zeekr 001 (149 шт.), бронзовым – Volkswagen Lavida (121 шт.). В пятерку лидеров также вошли Tesla Model 3 с показателем 54 единицы и «Москвич 3е», разошедшийся тиражом 47 экземпляров.

Совокупный объем продаж б/у электрокаров достиг 6 тысяч машин – это на треть больше, чем за январь–май прошлого года.

Аналитики связывают наблюдаемый подъем с естественным пополнением вторичного рынка: на продажу начинают выходить автомобили, которые были ввезены в страну несколькими годами ранее. В их числе – как праворульные экземпляры из Японии, так и дорогие свежие модели, поставки которых активизировались примерно три–четыре года назад. Таким образом, формируется устойчивый оборот электромобильной техники на российском рынке.

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