992 км хода и 14 динамиков Sony: раскрыто оснащение Deepal S07 в РФ

Changan назвал состав комплектации нового гибридного кроссовера Deepal S07 в РФ. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom.

Гибридный паркетник Deepal S07, представленный компанией Changan, вступил в завершающую фазу подготовки перед выходом на отечественный автомобильный рынок. В пресс-службе китайского бренда проинформировали "Автоновости дня", что новинка будет предлагаться российским покупателям исключительно в версии «Техно» с выбором из пяти вариантов окраски кузова.

Как пояснили представители производителя, внешность модели разрабатывалась в итальянской столице дизайна — Турине.

Палитра кузовных оттенков включает пять наименований: «звездный белый», «лунный серый», «галактический черный», «оранжевый закат» и «туманный зеленый». Интерьерное пространство, выполненное в концепции «изысканный, технологичный и удобный», предлагается в трех цветовых решениях: черном, белом и оранжевом.

В основе автомобиля лежит платформа с колесной базой 2900 мм. Внешние габариты составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту; дорожный просвет равен 165 мм. Объем багажного отделения варьируется от 445 до 1385 литров в зависимости от положения спинок задних кресел. Аэродинамический коэффициент новинки — всего 0,258.

Силовая архитектура Deepal S07 построена на последовательной гибридной схеме: полуторалитровый бензиновый агрегат функционирует исключительно как генератор для тягового электромотора, обеспечивая динамику, сопоставимую с полноценными электрическими моделями. Совокупная отдача установки достигает 175 кВт (238 л.с.) при крутящем моменте 320 Нм, что позволяет кроссоверу разменивать первую сотню за 7,7 секунды. Суммарный запас хода достигает впечатляющих 992 км, при этом на одной электротяге можно преодолеть до 174 км.

Тяговая батарея емкостью 31,73 кВт·ч поддерживает быструю зарядку: пополнение с 30 до 80% занимает всего полчаса. Расход топлива в смешанном режиме заявлен на уровне 5,7 л на 100 км.

Единственная комплектация «Техно» включает полный набор ключевых опций, свойственных автомобилям класса гран-туризмо. В список оснащения входят двухцветные 20-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары с анимацией включения и интеллектуальным управлением дальним светом, выдвижные дверные ручки с системой бесключевого доступа, панорамная стеклянная крыша площадью 1,9 м² с электрической шторкой, а также электропривод двери багажника с дистанционным открыванием.

В салоне предусмотрена отделка кресел перфорированной экокожей с контрастной прострочкой, подогрев и вентиляция всех сидений, обогреваемое мультифункциональное рулевое колесо, 64-цветная атмосферная подсветка, двухслойные шумоизолирующие передние боковые стекла, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, центральный подлокотник для второго ряда с подстаканниками, индивидуальные плафоны для задних пассажиров, а также эргономичные передние кресла: водительское с шестирегулировочным электроприводом, четырехпозиционной поясничной опорой, памятью настроек и функцией «welcome seat», плюс пассажирское с электроприводом в четырех направлениях.

Мультимедийно-технологическая начинка включает поворотный 15,6-дюймовый дисплей Sunflower с управлением жестами, проекционный экран с дополненной реальностью для вывода ключевой дорожной информации, премиальную акустику Sony мощностью 350 Вт с 14 динамиками, беспроводную зарядку для смартфона на 40 Вт с системой охлаждения, три USB-порта, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, систему Hands Free с функцией шумоподавления, а также отдельный дисплей управления климатом для второго ряда.

Климатическая установка оснащена фильтром PM2.5 и функцией ионизации воздуха. Среди дополнительных удобств — подогрев форсунок омывателя и обогрев зеркал с электроприводом, складыванием и автоматическим опусканием при движении задним ходом, интеллектуальный ключ с дистанционным управлением и бесключевым доступом, электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания и система поиска автомобиля на парковке.

Автомобиль может выступать в роли внешнего источника энергии мощностью 3,3 кВт (функция V2L). В арсенале средств активной и пассивной безопасности — интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачный капот» и видеозаписью, передние и задние парктроники, а также обширный перечень электронных ассистентов, включающий:

— систему удержания в полосе (LKA), экстренное удержание полосы (ELK) и предупреждение о выходе из полосы (LDW); — ассистент смены полосы (LCS) и мониторинг слепых зон; — автоматическое экстренное торможение (AEB) и предупреждение о фронтальном столкновении (FCW); — помощь при выезде задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB); — подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки и боковые шторки; — систему контроля давления в шинах (TPMS); — систему курсовой устойчивости (ESP); — антиблокировочную систему (ABS); — систему электронного распределения тормозных усилий (EBD).

Президент Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь назвал вывод этой модели на российский рынок знаковым событием для компании и воплощением глобального инженерного опыта.

В компании также подчеркнули, что кроссовер полностью адаптирован к российским эксплуатационным реалиям: помимо подогревов сидений, руля, зеркал и форсунок омывателя, он оснащен предустановленной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а кузов прошел усиленную антикоррозийную обработку.

Гарантийные обязательства производителя составляют 5 лет или 150 000 км пробега на сам автомобиль, а на тяговую батарею — 8 лет или 160 000 км. Рекомендованные розничные цены будут объявлены позднее.

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