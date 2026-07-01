В России вырос спрос на сотрудников автосервисов: почему так произошло

Спрос на сотрудников автосервисов в РФ существенно вырос. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

С января по май текущего года количество вакансий в сфере авторемонта и обслуживания увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средний уровень предлагаемой заработной платы достиг 69,2 тысячи рублей ежемесячно, сообщают «Известия».

Наиболее динамичный прирост числа предложений зафиксирован для мотористов — объем вакансий для них вырос в 2,5 раза (прибавка 150%). Существенно увеличилось и количество заказов для автомойщиков (+69%). Одновременно возросли и средние зарплатные ожидания работодателей по ряду специальностей. Лидерами по темпам роста доходов стали мотористы: за год их ежемесячное вознаграждение увеличилось на 56% и составило 76,2 тыс. рублей. Шиномонтажники теперь могут рассчитывать на 123,4 тыс. руб./мес. (+35%), а детейлеры — на 131,6 тыс. руб./мес. (+17%).

Эксперты также зафиксировали повышенный интерес к подобным вакансиям со стороны самих соискателей. Количество откликов на предложения для мотористов возросло в 2,1 раза (+113%), по автомеханикам — на 70%, по автоэлектрикам — на 16%.

Региональная картина также показывает существенные различия. Самое значительное увеличение средней предлагаемой зарплаты в автосервисах отмечено в Ставропольском крае — рост на 52% до 85,2 тыс. руб./мес. В Липецкой области этот показатель поднялся на 29% (до 106 тыс. руб./мес.), а в Республике Дагестан — на 27% (до 86,5 тыс. руб./мес.).

Сообщается также, что российские автовладельцы относятся к техническому обслуживанию своих машин куда более ответственно, чем к заботе о собственном здоровье. Согласно опросу, регламентное ТО не реже раза в год проходят 87% респондентов, тогда как регулярные профилактические обследования (чекапы) в клиниках с той же периодичностью проводят лишь 53% участников — почти вдвое меньше.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.