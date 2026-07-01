Ford отзывает почти 800 тысяч авто: в чем проблема

Ford отзывает свыше 740 тысяч машин в США из-за дефекта трансмиссии. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский автопроизводитель Ford принял решение об отзыве 741 195 транспортных средств, реализованных на рынке США. Причиной послужила потенциальная неисправность, способная привести к неконтролируемому скатыванию автомобиля с места стоянки.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема кроется в некорректной работе трансмиссионной системы, из-за чего может давать сбои функция фиксации машины с помощью электронного стояночного тормоза.

В перечень подлежащих отзыву моделей вошли внедорожники Navigator и Expedition выпуска 2018–2021 годов, модели Explorer и Lincoln Aviator 2020–2021 модельных годов, а также пикап F-150 2021 года.

Помимо этого, регулятор также уведомил об отзывной кампании для 36 046 экземпляров Ford Bronco. Причиной названо ненадежное крепление расширителей колесных арок — эти детали могут отделяться во время движения, создавая угрозу другим участникам дорожного движения и повышая аварийность. В официальном сообщении NHTSA уточняется, что в рамках сервисной акции дилерские центры проведут бесплатную диагностику, а при обнаружении дефектов выполнят ремонт или замену указанных элементов.

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