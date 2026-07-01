Что будет с ценами на автомобили в России из-за изменения курса рубля

Иванов рассказал, что будет с ценами на авто из-за изменения курса рубля. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Николай Иванов, занимающий должность директора по продажам новых автомобилей в компании «Рольф», в беседе с «Российской газетой» разъяснил механизм влияния колебаний валютного курса на ценообразование в автомобильном секторе.

По его словам, обесценивание рубля в первую очередь сказывается на стоимости транспортных средств, ввозимых в страну по каналам параллельного и альтернативного импорта. Что касается машин, уже размещенных на складских площадках, то краткосрочное падение национальной валюты на их текущую цену не воздействует — эти автомобили были приобретены по прежнему курсу, и их себестоимость уже сформирована.

Тем не менее, эксперт обратил внимание на то, что дилерский рынок сегодня функционирует с минимальными складскими запасами. Среднего объема оставшихся партий по отдельным моделям хватает лишь на несколько недель, а все последующие закупки будут производиться уже с учетом новых обменных котировок. Следовательно, если рубль закрепится на более низких отметках, следующие поставки по параллельному импорту, вероятно, подорожают.

Что касается локализованных брендов, то зависимость от валютных изменений здесь носит замедленный характер. Иванов подчеркнул, что прямая и мгновенная связь отсутствует: ценообразование складывается из множества факторов — уровня локализации производства, затратной структуры, величины складских остатков, стратегии дистрибьютора, рыночного спроса и конкуренции. Даже при наличии импортных компонентов корректировка стоимости происходит не сразу, а с задержкой в несколько месяцев.

В заключение представитель «Рольфа» отметил, что падение рубля способно усилить конкурентоспособность локализованных моделей по отношению к параллельному импорту. Импортные машины реагируют на курсовые скачки оперативнее, тогда как у локальных производителей есть больше инструментов для сохранения ценового позиционирования — за счёт сборки внутри страны, программ лояльности и более гибкой политики дистрибьюторов.

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