Цены на автомобили ряда брендов изменены: вся конкретика

Цены на машины шести брендов переписали в России / Фото сайт фоттон

В то время как на рынке активно предлагаются скидочные программы, производители и официальные дистрибьюторы значительно реже пересматривают рекомендованные розничные цены на свои модели. Согласно июньскому мониторингу издания «Автоновости дня», корректировку стоимости провели только шесть марок, причем у одной из них изменения были разнонаправленными.

Повышение стоимости

У бренда «Москвич» в одной из комплектаций 2026 года подорожал начальный кроссовер «Москвич 3». Версия «Стандарт Телематика 2026» с механической трансмиссией, доступная с начала мая, прибавила 15 тысяч рублей — теперь её цена составляет 2 040 000 рублей.

Отечественный бренд UMO, совместный проект «Яндекса» и компании EVM, поднял минимальную цену на свою первую модель, выпуск которой стартовал в феврале. Кроссовер UMO 5 стал дороже на 100 тысяч — отныне он оценивается минимум в 2 600 000 рублей. При этом официальный старт розничных продаж маркой пока не объявлен.

Китайский премиальный бренд Exlantix впервые с января пересмотрел цены на свое купе ES. В исполнении «Спорт» / Sport стоимость выросла на 110 тысяч рублей, достигнув отметки 6 850 000 рублей.

Еще один представитель премиального сегмента — Hongqi — также повысил расценки. Компактный кроссовер HS3 подорожал на 20–60 тысяч в зависимости от версии, а среднеразмерный HS5 — на 29–99 тысяч. В итоге актуальный ценовой диапазон HS3 составляет 3 190 000–3 630 000 рублей, а HS5 — от 3 999 000 до 4 699 000 рублей.

Снижение стоимости

Бренд Jetour уценил свой наиболее доступный и востребованный паркетник Dashing: скидка в 50 тысяч рублей коснулась всех комплектаций как 2025, так и 2026 года. Без учета дополнительных спецпредложений модель теперь стоит от 2 659 900 до 3 849 000 рублей.

Примечательно, что Hongqi, повысив цены на кроссоверы, одновременно снизил стоимость лифтбека H6, который появился на российском рынке год назад. Уценка составила от 161 до 231 тысячи рублей, и теперь модель доступна в диапазоне 4 099 000 – 4 399 000 рублей.

И наконец, BAIC уменьшил цены на седан U5 Plus, выпускаемый калининградским «Автотором». Самая бюджетная модель марки потеряла в цене от 330 до 390 тысяч, и теперь ее стоимость варьируется от 1 990 000 до 2 150 000 рублей.

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