Эксперт объяснил, когда 92-й бензин не навредит, а когда - приговор

Моржаретто объяснил, когда можно заливать бензин АИ-92 вместо АИ-95. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Применение бензина с более низким октановым числом допустимо лишь как временная мера, а не как системная практика. В интервью «Вечерней Москве» автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто разъяснил, в каких ситуациях можно использовать топливо, не соответствующее заводским рекомендациям. По словам специалиста, каждый двигатель проектируется под конкретную марку горючего — если производитель указывает 95-й, то заливать следует именно его, а если 92-й, то соответственно 92-й. В качестве исключения, при условии высокого качества топлива, допустимо единожды заправиться 92-м вместо 95-го — серьезных последствий для силового агрегата это не вызовет.

Однако эксперт предупредил, что регулярное использование непредусмотренного вида топлива в автомобилях, рассчитанных на более высокооктановый бензин, негативно скажется на ресурсе мотора. Сведения о разрешенных марках всегда содержатся в руководстве по эксплуатации и на внутренней панели крышки бензобака. Кроме того, Моржаретто порекомендовал водителям контролировать качество заливаемого топлива, сверяя данные в сопроводительных документах, которые обычно размещены рядом с кассовой зоной автозаправочных станций, например акты приемки-передачи партий. Он также обратил внимание на то, что хотя постановление правительства допускает выпуск рядом производителей топлива с отдельными параметрами уровня «Евро-3» (вместо обязательного «Евро-5»), официального разрешения на реализацию такого бензина через розничную сеть АЗС выдано не было.

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