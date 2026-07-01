Реальная альтернатива «Гранте»: в РФ предлагают к продаже недорого японца

В России начались продажи доступного хетчбэка от Suzuki / Фото сайт Сузуки

На российском рынке появилось еще одно предложение из Японии, привлекающее выгодным сочетанием цены и оснащения. На одной из интернет-площадок объявлений стартовал прием заказов на новый хэтчбек Suzuki Alto, причем доступна даже версия с подключаемым полным приводом, сообщают "Автоновости дня".

Самым бюджетным вариантом остается переднеприводная модификация. Во Владивостоке автомобиль готовы поставить под заказ за сумму от 715 до 728 тысяч рублей. Базовая комплектация включает мультифункциональный руль (частично), медиасистему с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида, систему кругового обзора, как минимум две подушки безопасности, бортовой компьютер и легкосплавные диски.

Полноприводная версия в том же Владивостоке оценена примерно в 900 тысяч рублей. У нее отсутствуют мультируль и штатная мультимедиа, однако предусмотрены подогрев передних кресел, передний центральный подлокотник с боксом, кондиционер, подушки безопасности и электрические стеклоподъемники на всех дверях. В Томске за аналогичную комплектацию, но с передним приводом, просят 1 039 000 рублей.

Даже в начальной версии Suzuki Alto оснащается задними парктрониками, системами ABS, EBD и ESP, а также комплексом активной безопасности: автоматическим экстренным торможением, удержанием в полосе, распознаванием дорожных знаков, предотвращением ложного нажатия на педаль акселератора и предупреждением о старте впереди идущего транспорта.

Техническая начинка у всех вариантов едина — 0,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 46 л.с. с крутящим моментом 55 Н·м в паре с вариатором. Максимальная скорость хэтчбека достигает 135–140 км/ч.

Базовая версия универсала LADA Granta Cross сегодня стоит 1 196 000 рублей, что превышает цену самого дорогого Suzuki Alto. Лифтбек Granta в минимальной комплектации обойдётся не дешевле 1 098 000 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.