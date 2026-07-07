Больше, чем Jolion, но с похожей ценой: чем удивил обновленный Haval M6

Haval представил обновленную версию своего паркетника M6. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский бренд Haval представил обновленную версию своего паркетника M6, сообщает "За рулем". Модель, как отмечается, превосходит по габаритам хорошо знакомого покупателям Jolion, однако сохраняет близкий к нему ценовой уровень.

Внешний облик машины претерпел лишь незначительную корректировку — радиаторная решетка получила черное глянцевое покрытие. Гораздо больше изменений коснулось интерьера. Производитель добавил подогрев по всей окружности рулевого колеса, установил боковые подушки безопасности для передних пассажиров и разместил на потолке отсек для очков.

Диагональ дисплея мультимедийного комплекса увеличена до 12,3 дюйма, при этом повысилась и яркость экрана. Тыльная видеокамера теперь снабжена динамической разметкой-помощником, облегчающей парковку. Конструкция предусматривает исключительно передний привод. По отзывам, реакции на руль отличаются некоторой замедленностью, зато подвеска обеспечивает достойную плавность перемещения по неровностям.

Силовой агрегат — полуторалитровый турбодвигатель мощностью 143 лошадиные силы с распределенной подачей горючего — считается проверенным и надежным. Динамика разгона до ста километров в час составляет 12,7 секунды, а усредненный показатель расхода бензина держится на уровне 10 литров на сотню километров.

Прайс-лист на модель остался без корректировок: модификация с механической трансмиссией предлагается за 2 млн 50 тыс. рублей, вариант с роботизированной коробкой — за 2 млн 350 тыс. рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.