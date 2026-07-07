Ремонт машин в России подорожал: суть тенденции

Fit Service: средний чек за ремонт и обслуживание автомобиля в РФ вырос на 11%. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитической платформы сети Fit Service, которые приводит «Газета.Ru», в первой половине 2026 года российские автовладельцы в среднем тратили на техобслуживание и ремонт своих машин по 13 тысяч рублей за один визит в сервис. Это на 11% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

В компании уточнили, что общее число обращений в автосервисы за этот период осталось на прежнем уровне – частота поездок на ремонт не изменилась. Однако внутренняя наполняемость каждого заказа стала иной. Специалисты Fit Service отметили, что доля именно рабочих услуг (без учета деталей) в итоговом чеке прибавила 19% по сравнению с первым полугодием 2025-го, тогда как траты на сами запчасти подтянулись лишь на 9%.

Что касается цен на комплектующие, то их прирост варьировался в диапазоне 15–20% в зависимости от группы товаров. Расходные материалы для планового ТО и мелкого ремонта подорожали на 9–15%. Наиболее ощутимо выросли в цене технические жидкости, а рекордсменами стали редкие позиции, элементы кузова и электронные блоки – здесь повышение достигло 25%.

Руководитель сети Fit Service Татьяна Овчинникова связала увеличение средней стоимости визита с тремя основными факторами: подорожанием запасных частей, ростом цен на сами работы и сдвигами в структуре обращений. Она пояснила, что в этом году водители стали реже откладывать ремонт ходовой части и тормозной системы, стремясь продлить жизнь своих автомобилей, – поэтому доля сложных и трудоемких вмешательств заметно возросла.

Кроме того, по словам Овчинниковой, на конечную цену для клиента влияют валютные колебания, усложнившиеся логистические цепочки и повышение налогово-административной нагрузки на бизнес. В итоге, резюмировала она, текущий чек впитывает в себя одновременно удорожание ключевых компонентов, увеличение времени на выполнение заказов и рост управленческих расходов.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.