Рынок автокредитов в России существенно вырос: подробности

Рынок автокредитов в России вырос в первом полугодии более чем на 40%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

За первые шесть месяцев 2026 года российские заемщики оформили кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму около 894 миллиардов рублей. Этот показатель на 41% превышает результат аналогичного периода прошлого года, следует из данных пресс-службы банка ВТБ.

В июне, на фоне начала сезона отпусков, темпы выдачи немного снизились. Прирост по сравнению с маем составил всего 1%, а общий объем достиг 174 миллиардов рублей. Однако в годовом выражении июньский результат все равно оказался на 31% выше, чем в июне 2025 года. В экспертном сообществе подобную динамику расценивают как свидетельство уверенного восстановления автомобильного рынка.

Традиционными лидерами по объемам автокредитования остаются столичный регион и Московская область — здесь за полугодие банк выдал более 17,5 миллиарда рублей на покупку машин. В тройку субъектов-лидеров также вошли Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью (свыше 6,1 миллиарда) и Краснодарский край (более 3,6 миллиарда).

В банке сложившуюся ситуацию объясняют высоким спросом на новые автомобили. Количество сделок по покупке новых машин увеличилось более чем на четверть в годовом исчислении, а их совокупный объём и вовсе вырос вдвое.

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