Битва титанов: Haval Jolion вернул себе лидерство, а Tenet T7 дышит в спину

Названы лидеры среди кроссоверов на российском рынке. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат» за июнь 2026 года, российские автолюбители по-прежнему отдают предпочтение вседорожникам, несмотря на любые экономические флуктуации. Из десяти наиболее востребованных легковых моделей шесть относятся к классу SUV, а если добавить к ним внедорожник Lada Niva Travel, то количество представителей данного сегмента в рейтинге достигает семи.

Лидерскую строчку по итогам месяца вновь занял Haval Jolion, выпускаемый на тульском заводе, — реализовано 7870 экземпляров. Примечательно, что в мае этот китайский паркетник уступал первенство модели Tenet T7, однако уже в июне сумел восстановить свои позиции. Недавно автомобиль подвергся серьезному обновлению салона и модернизации силового агрегата: рабочий объем и мощность 1,5-литрового мотора (143/150 л.с.) остались неизменными, зато крутящий момент вырос с 230 до 270 Н·м. Покупателям доступны как переднеприводная, так и полноприводная версии, а трансмиссия может быть выбрана в виде шестиступенчатой механики либо семиступенчатого робота. Начальная цена модели стартует с отметки 2 049 000 рублей.

На второй позиции расположился Tenet T7, разошедшийся тиражом в 6798 единиц. Фактически эта модель представляет собой переименованный Chery Tiggo 7L, производство которого налажено на бывших мощностях завода Volkswagen в Калужской области. Специально для эксплуатации в отечественных условиях инженеры усилили антикоррозийную защиту кузова и улучшили шумоизоляцию. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель производительностью 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой, а ценник варьируется от 2 735 000 рублей.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, аналитики рекомендуют обратить внимание на Tenet T4L, замкнувший тройку бестселлеров июня с результатом 3683 проданных машин. Эта модель комплектуется исключительно передним приводом, шестиступенчатым роботом и 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. Стоимость остается привлекательной — от 2 259 000 рублей. В целом текущая ситуация на рынке демонстрирует, что отечественные покупатели по-прежнему голосуют рублём за универсальность, дорожный просвет и высокую посадку, и покидать этот сегмент никто не собирается.

Geely Monjaro

Китайский кроссовер D-класса в июне обосновался на восьмой строчке общего рейтинга с показателем 2886 реализованных авто. Уже в базовой комплектации предусмотрены шесть подушек безопасности и полный спектр водительских ассистентов. Технические характеристики: 2,0-литровый двигатель (238 л.с.), восьмиступенчатый автомат, полный привод. Цена — от 4 599 990 рублей.

Belgee X50+

Модель белорусского производства, представляющая собой модернизированную версию известного Geely Coolray. Под капотом установлен новый 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 147 л.с., который работает заметно плавнее трехцилиндрового предшественника. Адаптация к российским условиям включает обогрев лобового стекла по всей площади, увеличенный до 4,5 литра бачок омывателя, подогрев рулевого колеса, сидений и форсунок стеклоочистителя. Трансмиссия — семиступенчатый робот, привод — передний. Цена стартует от 2 319 990 рублей. В июне продано 2681 автомобиль.

Changan UNI-S

Паркетник C-класса, по сути являющийся слегка обновлённой версией Changan CS55 Plus. Чаще всего предлагается с передним приводом, однако существуют модификации с интеллектуальной полноприводной системой от BorgWarner, дополненной режимами «Песок», «Грязь» и «Снег». Технические данные: 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с., семиступенчатый робот, передний либо полный привод. Цена — от 2 599 900 рублей. Объём продаж в июне составил 2607 штук.

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