Немецкий автогигант на грани краха: 100 тысяч сотрудников под угрозой

Volkswagen рискует закрыть заводы в ФРГ из-за системного кризиса. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Германский автомобильный концерн Volkswagen оказался в крайне сложном положении, сообщает "Российская газета". Некогда самый продаваемый автобренд планеты и один из локомотивов немецкой экономики сейчас вынужден прибегать к беспрецедентным шагам ради собственного выживания, причем перспективы преодоления нынешнего кризиса выглядят весьма туманно.

Проблемы накапливались на протяжении длительного времени. Серия непродуманных управленческих решений и стратегических просчетов привела к тому, что компания столкнулась с угрозой закрытия производственных площадок в Цвиккау, Неккарзульме, Ганновере и Эмдене. Под сокращение могут попасть более 100 тысяч работников.

Ключевая причина столь серьезного спада — колоссальный переизбыток продукции. На складах скопилось свыше полумиллиона автомобилей, которые не удается реализовать. Ситуацию усугубляют так называемая «зеленая повестка» и курс на поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Немецкая автомобильная промышленность, по оценкам экспертов, стала слишком дорогостоящей и технологически перегруженной для массового потребителя.

Параллельно с этим китайские автопроизводители активно наращивают присутствие на европейском рынке, постепенно приобретая местные заводы и вытесняя традиционных игроков. Согласно данным портала «Автовзгляд», доля китайских марок в странах Евросоюза достигла 12%, тогда как японские бренды занимают 11%. Аналитики не исключают, что в ближайшем будущем такие гиганты, как Volkswagen, могут окончательно сдать позиции более доступным и технологически продвинутым конкурентам из КНР.

Подобные прецеденты уже существуют. Например, некогда британский MG теперь позиционируется как бюджетная китайская марка, а Jaecoo уверенно лидирует на рынке Соединенного Королевства. Не исключено, что аналогичная судьба ожидает и немецкие заводы.

Кризис, в который попал Volkswagen, служит серьезным сигналом для всей отрасли. Он наглядно демонстрирует, что отказ от традиционных автомобильных ценностей и игнорирование запросов лояльной аудитории в конечном счете оборачиваются для любого концерна крайне негативными последствиями.

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