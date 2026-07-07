Разбор эксперта: эти популярные авто на вторичке стоят дороже, чем заслуживают

Зиновьев назвал топ переоцененных авто с пробегом в России. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ вторичного автомобильного рынка и составил перечень моделей, цена на которые, по его мнению, существенно завышена. В так называемый «антирейтинг» вошли японские, немецкие и корейские марки, стабильно пользующиеся высоким спросом у российских водителей.

Одним из наиболее ярких примеров, отмеченных экспертом, выступает Toyota RAV4. Десятилетний кроссовер с пробегом в 140 тысяч километров в среднем оценивается в 2,3 миллиона рублей, а в максимальных комплектациях доходит до 3,2 миллиона. Зиновьев полагает, что оправданную стоимость имеют лишь версии с гидромеханическим автоматом — с двигателем 2.5 или дизельным мотором. Модификации же с вариатором, по его оценке, переоценены как минимум на 200 тысяч рублей.

Другой показательный случай — Kia Rio третьего поколения. Этот автомобиль является техническим близнецом Hyundai Solaris, однако на вторичном рынке стоит дороже. За десятилетнюю машину в среднем просят 950 тысяч рублей, тогда как Solaris можно приобрести за 900 тысяч. Разница в 50 тысяч может показаться несущественной, однако эксперт обращает внимание на то, что Solaris создавался специально для эксплуатации в российских условиях, тогда как Rio позиционировался как глобальная модель.

В перечень также попали кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage. При идентичной технической начинке Tucson оказывается дороже на 110 тысяч рублей — его средняя цена составляет 1,9 миллиона против 1,79 миллиона за Sportage.

Еще одна пара «родственников» — Skoda Octavia и Volkswagen Jetta, построенные на единой платформе и оснащенные одинаковыми силовыми агрегатами и коробками передач, причем длина кузова у них полностью совпадает. Тем не менее Octavia стоит на 100 тысяч дороже (1,3 миллиона против 1,2 миллиона за Jetta), хотя при этом предлагает на 50 литров больше объема багажника.

Завершает список переоцененных моделей Toyota Corolla одиннадцатого поколения. При средней цене в 1,45 миллиона рублей за десятилетний экземпляр этот седан обходится дороже и Octavia, и Jetta, при том что уступает им в габаритных размерах. К тому же на российском рынке эта модель предлагалась исключительно с вариатором, который, по наблюдениям специалиста, нередко выходит из строя после 150 тысяч километров пробега.

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