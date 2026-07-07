Какие машины выбирают зумеры на вторичном рынке: в топе много неожиданного

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Специалисты компании «Рольф» проанализировали структуру продаж подержанных автомобилей в 2025 году и выяснили, что покупатели в возрастной категории от 18 до 25 лет при выборе машины руководствуются тремя ключевыми факторами: доступной ценой, будущей ликвидностью и эмоциональной привлекательностью модели. Результатами исследования эксперты поделились с «Российской газетой».

В рейтинг предпочтений зумеров вошли как бюджетные массовые модели, так и более престижные экземпляры. Наибольшей популярностью пользуются BMW 3 серии, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Toyota Camry. Подобное распределение спроса свидетельствует о том, что молодая аудитория не замыкается исключительно на дешёвом сегменте: часть покупателей обращает внимание на бренд, внешнюю эстетику и ощущение обладания «первым взрослым автомобилем».

При этом в покупательском поведении прослеживаются гендерные различия. Юноши 18–25 лет чаще отдают предпочтение статусным и динамичным моделям, среди которых BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класс, Mercedes-Benz E-Класс, Toyota Camry, Skoda Octavia и Ford Focus. Девушки из той же возрастной группы, напротив, делают ставку на практичность и высокую ликвидность: они активнее приобретают Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. Кроме того, в женских предпочтениях уже начинают появляться китайские бренды, в частности Geely Coolray и Omoda C5.

Статистика показывает, что среди покупателей подержанных автомобилей в возрасте 18–25 лет мужчины составляют порядка 69,5%, тогда как на женщин приходится около 30,5%. Примечательно, что средняя стоимость покупки у девушек в этой группе незначительно выше — 1,66 миллиона рублей против 1,59 миллиона у парней.

Директор по маркетингу компании «Рольф» Ринат Утешев пояснил, что поколение зумеров подходит к выбору автомобиля на вторичном рынке не только рационально, но и эмоционально. По его словам, для одних ключевыми остаются понятная стоимость владения и легкость перепродажи, тогда как для других на первый план выходят бренд, дизайн и статусность модели. Именно поэтому в топ-листе соседствуют массовые седаны, компактные паркетники и подержанные авто премиум-класса. Утешев также отметил, что молодые покупатели хорошо анализируют предложения и всё чаще воспринимают автомобиль не просто как транспортное средство, а как элемент собственного имиджа.

Отдельным трендом эксперты называют постепенное внедрение китайских марок в круг интересов молодых автолюбителей. Пока эти модели не занимают доминирующих позиций в рейтингах, однако внимание к ним неуклонно растет благодаря современной внешности, богатому оснащению и популярному кузову SUV. Наиболее ярко этот интерес проявляется среди молодых женщин, для которых компактный городской кроссовер становится привлекательной альтернативой классическим массовым автомобилям.

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