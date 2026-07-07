Завод в Туле освоит трансмиссию, а к 2028 году - электронику: что известно

Great Wall в 2026 году планирует начать в РФ локальное производство трансмиссии. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Представитель компании Great Wall Motor Rus Денис Стадников в беседе с «Автоновостями дня» рассказал о планах по углублению локализации производства в России.

По его словам, уже в текущем 2026 году предприятие намерено запустить локальную сборку трансмиссионных агрегатов. Кроме того, в 2027 году в планах освоение литья корпусных элементов для коробок передач, а также производства металлоемких деталей для двигателей.

Отдельно представитель компании остановился на вопросах электронного оснащения. Он уточнил, что автомобили Haval, собираемые на российском заводе, уже комплектуются отечественными блоками системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а в мультимедийный комплекс интегрированы сервисы «Яндекса» и платформа VK Видео.

Что касается аппаратной части электроники, то ее локализация запланирована на более отдаленный период — примерно к 2028 году. Стадников пояснил, что освоение электронных компонентов технически сложнее, чем производство пластиковых изделий, поэтому сроки сдвинуты на более поздний горизонт.

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