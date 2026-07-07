Мощнее и быстрее: каким будет новый кроссовер Tenet T9

Прошла презентация кроссовера Tenet T9 на выставке «Иннопром-2026» / Фото tenet.ru

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, отечественная марка Tenet провела презентацию своего нового вседорожника T9, сообщает "Российская газета".

По своим техническим характеристикам модель во многом повторяет конструкцию кроссовера Tiggo 9, который послужил для нее базой. Габаритные размеры новинки выглядят следующим образом: длина кузова составляет 4810 миллиметров, ширина — 1925 мм, высота — 1710 мм, а колесная база достигает 2800 мм.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый рядный турбодвигатель, развивающий 245 лошадиных сил и пиковый крутящий момент 375 Н·м. Агрегат функционирует в сочетании с восьмиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. Динамические показатели впечатляют: ускорение до 100 км/ч занимает всего 8 секунд, а максимальная скорость электронно ограничена на отметке 220 км/ч.

Производство модели T9 стартует в конце летнего периода на мощностях одного из заводов холдинга AGR. Ожидается, что в дилерских центрах бренда кроссовер появится во второй половине 2026 года.

Более детальная информация о вариантах оснащения и рекомендованных розничных ценах будет обнародована производителем в ближайшее время.

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