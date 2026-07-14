Ценовой контраст июня: какие б/у авто подешевели, а какие подорожали

Названы автомобили с пробегом, которые подешевели в России больше всего. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитического портала «Авто.ру Бизнес», первый летний месяц принес разнонаправленную динамику цен на российском рынке подержанных автомобилей. В то время как общий средний ценник по стране остался почти на прежнем уровне, отдельные модели продемонстрировали заметное удешевление, а абсолютным бестселлером среди покупателей оказался кроссовер Nissan Terrano.

Наибольшее падение медианной стоимости зафиксировано у дореформенного Geely Coolray в кузове первого поколения – его цена снизилась на 5,3%, достигнув 1,99 миллиона рублей. Практически догнала его по темпам удешевления Lada 2115, которая потеряла 4,7% и опустилась до отметки 221,7 тысячи рублей. Также в минус ушел «Москвич 3» (минус 4,3%, до 1,4 млн), хотя коррекция оказалась скромнее.

Ряд автомобилей, напротив, прибавили в цене, пусть и незначительно. Так, седан Kaiyi E5 подорожал на 2,1% (до 1,34 млн рублей), а обновленный Haval F7 прибавил 1,9%, достигнув 2,03 млн рублей. В целом, аналитики отметили замедление темпов роста цен на вторичном рынке в июне по сравнению с майскими показателями.

Если рассматривать средневзвешенную цену для машин с пробегом в возрасте не старше 15 лет, то она составила 1,66 млн рублей, показав прирост всего в 0,3% относительно мая. Однако у разных категорий продавцов картина различалась: дилерские ценники немного сократились (с 2,24 до 2,21 млн), у профессиональных перекупщиков, наоборот, выросли (с 2,15 до 2,2 млн), а частные лица практически не меняли своих запросов (коррекция с 1,45 до 1,46 млн).

В пятерку самых востребованных моделей с пробегом, помимо лидирующего Nissan Terrano, вошли Geely Coolray, Renault Sandero и Hyundai Creta. Среди премиальных брендов наибольший интерес покупатели проявили к BMW 1 серии и Audi A3, которые и возглавили свой сегмент.

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