Зеленый свет для таксистов: электрокар «Атом» получил допуск к перевозкам

"Атом" включили в перечень допущенных к работе в такси авто / Фото пресс-служба бренда

Министерство промышленности и торговли РФ официально расширило реестр отечественных автомобилей, разрешенных к эксплуатации в качестве легкового такси. В обновленный перечень вошел электрический хэтчбек «Атом», разработанный компанией «Кама». Соответствующий документ был обнародован ведомством.

Теперь в списке числится 30 моделей от различных производителей, включая Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval, Tenet и другие бренды.

В пресс-службе Минпромторга разъяснили, что включение новинки стало возможным благодаря соответствию первому обязательному критерию — набору минимального количества баллов, необходимого для участия в государственных закупках. Для электромобилей с начала 2026 года этот порог установлен на отметке 1500 баллов. В ведомстве также уточнили, что реестр предусматривает регулярное обновление по мере появления на рынке новых моделей, отвечающих требованиям так называемого «закона о локализации такси».

Ранее в «Каме» уже сообщали, что «Атом» успешно завершил цикл сертификационных краш-испытаний на базе полигона ФГУП «НАМИ», что подтвердило его готовность к серийному выпуску и началу розничных продаж.

Федеральный закон, вводящий жёсткие нормы локализации для автомобилей, задействованных в пассажирских перевозках, вступил в законную силу 1 марта 2026 года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.