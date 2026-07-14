Почти без конкурентов: в России продаются новые Kia Seltos

В РФ продают Киа Селтос. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Компактный паркетник Kia Seltos, еще пару лет назад стабильно входивший в десятку наиболее востребованных внедорожников на отечественном рынке, сейчас массово ввозится в страну.

Согласно данным мониторинга, проведенного порталом «Автоновости дня» по объявлениям в онлайн-классифайдах, по состоянию на июль в продаже насчитывается свыше двухсот таких машин, причем значительная часть предлагается исключительно на условиях предварительного заказа. Стартовый ценник на эти автомобили начинается от 1 290 000 рублей.

За указанную минимальную сумму новый Seltos доступен под заказ во Владивостоке — это стоимость базовой версии Comfort Edition с тканевым салоном, пластиковым многофункциональным рулевым колесом, системой бесключевого пуска, кондиционером и легкосплавными дисками.

Официально поставляемые в Россию китайские аналоги в том же ценовом коридоре практически отсутствуют. Например, актуальный Geely Coolray обойдется минимум в 2 889 990 рублей, а наиболее доступный Livan X3 Pro стартует с отметки 1 869 900 рублей. Дороже обойдется и калужский Tenet T4, чьи версии прошлого модельного года предлагаются от 2 089 000 рублей.

В диапазоне от полутора до 1,8 миллиона рублей новый Kia Seltos можно заказать в Тюмени, Хабаровске, Новосибирске, Москве и Красноярске. За доставку в Калининград, Пермь, Ижевск, Иркутск, Омск, Курган, Барнаул, Сургут, Самару, Казань, Уфу, Чебоксары, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Воронеж продавцы просят уже до 2 000 000 рублей.

Значительное число «Сэлтосов» китайского происхождения предлагается и со складов в наличии. Так, в Магнитогорске машину можно приобрести за 2 050 000 рублей, в Уфе — за 2 100 000, а в Оренбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи ценник достигает 2 500 000 рублей. Еще дороже экземпляры встречаются в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Набережных Челнах и ряде других городов.

Подавляющее большинство выставляемых на продажу автомобилей укомплектованы 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 115 л.с., хорошо знакомым по моделям Creta и Elantra. В роли трансмиссии выступает вариатор, привод — исключительно передний, хотя ранее в калининградских версиях для России предлагались и полноприводные модификации.

Отдельные экземпляры из КНР оснащаются более производительным 1,4-литровым турбодвигателем T-GDI (140 л.с.) в паре с семиступенчатым «роботом», однако и в этом случае реализован только передний привод.

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