Возвращение легенды: прошла закрытая презентация Pajero

Mitsubishi провела презентацию Pajero для избранных. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Mitsubishi организовал частный предпремьерный показ внедорожника Pajero следующего поколения, сообщает "Российская газета". Мероприятие прошло в рамках ежегодного корпоративного слета Star Camp, доступ на который был ограничен.

С момента завершения выпуска модели четвертой серии в 2021 году минуло пять лет, и теперь бренд готов вернуть свой легендарный флагман на рынок. Посетителям закрытой встречи позволили не только осмотреть экстерьер и интерьер новинки, но и лично разместиться внутри салона, чтобы оценить эргономику.

По информации, распространенной официальной пресс-службой Mitsubishi, все присутствовавшие оставили исключительно восторженные комментарии о машине. Впрочем, объективность подобных отзывов, полученных в рамках фирменного мероприятия, вызывает определенные сомнения.

Как стало известно, конструктивной базой для внедорожника послужит лестничная рама пикапа Triton (он же L200), что, по замыслу инженеров, должно обеспечить сохранение репутации Pajero как надежного автомобиля, приспособленного к тяжелым дорожным условиям. При этом салон новинки получит индивидуальное оформление, а ходовая часть — уникальные настройки амортизаторов и упругих элементов, а также ряд других отличий от донорской модели.

Официальная премьера внедорожника намечена на осень текущего года.

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