Больше не вынужденная замена: китайские авто перевернули сознание россиян

Китайские авто стали осознанным выбором россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По оценке Андрея Когана, основателя компании «ВсеИзКитая» и главы комитета по взаимодействию с КНР в Ассоциации экспортеров и импортеров, которую он представил в интервью «Российской газете», отношение российских автомобилистов к машинам из Китая за последние годы претерпело кардинальную трансформацию.

Если в 2022–2023 годах покупка Chery, Geely или Haval воспринималась как вынужденный компромисс на фоне ухода западных и японских марок, то к 2026-му выбор в пользу китайских брендов, включая премиальные Li Auto и Zeekr, стал глубоко взвешенным решением. По словам эксперта, страхи уступили место прагматизму и устойчивой приверженности конкретным производителям.

Ключевым сдвигом он назвал тот факт, что автомобили из КНР больше не сравнивают с покинувшими рынок европейскими или японскими аналогами — они создали собственную систему оценки.

Одним из главных препятствий для массового доверия, напомнил Коган, долгое время оставались опасения по поводу надежности в суровом российском климате и агрессивной химии на дорогах. Жалобы на слабую антикоррозийную защиту, сбои мультимедиа при морозах и недостаток зимних опций заставили китайских производителей оперативно реагировать. Эксперт отметил, что скорость доработок оказалась беспрецедентной для консервативной мировой автопромышленности.

Современные модели, официально поставляемые в РФ, проходят климатическую адаптацию уже на этапе разработки: полная оцинковка кузова, усиленная ходовая часть, увеличенные резервуары омывателя и расширенные пакеты обогревов стали обязательным отраслевым стандартом. Кроме того, развитие дилерских сетей и создание крупных складских комплексов запчастей практически устранили проблему дефицита комплектующих, которая пугала первых владельцев.

Если первичный рынок, по его словам, можно было стимулировать маркетингом и скидками, то вторичный рынок отражает исключительно практические соображения. До недавнего времени главным аргументом скептиков была остаточная стоимость — опасение, что китайскую машину не удастся выгодно перепродать. Однако статистика 2026 года, зафиксировавшая почти полуторакратный рост перепродаж трехлетних китайских авто, окончательно опровергла этот стереотип.

Покупатели на вторичке, отмечает Коган, больше не относятся к подержанным моделям из КНР как к риску. Сложилась прозрачная сервисная история, появились доступные методы компьютерной диагностики, а ликвидность топовых моделей (например, Geely Monjaro, Haval Jolion, Chery Tiggo) стабилизировалась на уровне, сопоставимом с былыми корейскими бестселлерами.

Коган также обратил внимание на парадоксальный эффект: бренды из Китая не просто заполнили нишу ушедших конкурентов, но и изменили сами предпочтения россиян. Сегодня покупатель стал заметно требовательнее к технологической начинке: вместо минимализма и простоты управления в приоритете — последовательные гибриды, системы автопилотирования и глубокая цифровая интеграция автомобиля с устройствами владельца.

В итоге, резюмировал эксперт, эпоха временных решений и вынужденных уступок окончательно завершена. Китайские марки переросли статус альтернативы и превратились в новый технологический, экономический и культурный ориентир для российского рынка.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.