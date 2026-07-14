Минпромторг готовит новый порядок субсидий спроса на электрокары: что известно

Минпромторг прорабатывает донастройку программ поддержки спроса на электрокары / Фото сайт Дипал

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ сообщили ТАСС, что ведомство вместе с представителями отрасли прорабатывает вопрос о том, чтобы сохранить максимальную государственную скидку в размере 35% на покупку электрокаров и гибридов только для тех моделей, которые отвечают повышенным требованиям по локализации. При этом действующие условия программ льготного кредитования и лизинга пока остаются неизменными.

В министерстве пояснили, что регулярно анализируют возможности корректировки механизмов поддержки покупательского спроса, включая условия предоставления субсидий на отечественные электрические и последовательные гибридные автомобили. Сейчас совместно с участниками рынка вырабатывается новая концепция стимулирования спроса на подобную технику. В качестве одного из вариантов рассматривается адресное предоставление 35-процентной скидки исключительно для высоколокализованных машин, которые наберут необходимое число баллов согласно постановлению № 719.

Все прочие электромобили и гибриды, выпускаемые в России в рамках специальных инвестиционных контрактов, сохранят право участия в программах, но уже на общих основаниях. Для них предлагается установить скидочный порог от 10%, причем итоговый процент будет зависеть от статуса покупателя и типа транспортного средства.

Как уточнили в Минпромторге, в настоящий момент идет подготовка нормативной базы под предполагаемые новации. О дате вступления изменений в силу будет сообщено отдельно. Ведомство также предупредило лизинговые компании о грядущих переменах, чтобы те могли скорректировать свои планы. Однако на текущем этапе обе программы продолжают действовать в прежнем формате — с сохранением 35% скидки на все электромобили и гибриды российского производства.

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