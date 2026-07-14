Огнеопасно: в чем суть очередной отзывной кампании немецкого гиганта BMW

У БМВ новая отзывная кампания. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автомобильный производитель BMW инициировал сервисную кампанию на территории Соединенных Штатов, которая затронет 29 119 машин.

Причиной послужила неисправность реле стартерного механизма, способная создать пожароопасную ситуацию. Об этом информирует агентство Reuters, опираясь на официальные данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В рамках отзыва оказались гибридные модели с возможностью внешней подзарядки, включая BMW 530e xDrive, BMW 740Le xDrive и другие версии, относящиеся к линейке iPerformance. При этом в сообщении не уточняется, автомобили каких именно модельных лет подлежат замене.

По заключению регулятора, коррозионные процессы в контактах реле могут спровоцировать перегрев и последующее замыкание, что заметно повышает вероятность воспламенения. Для устранения угрозы дилерские центры проведут бесплатную замену стартерного узла на всех пораженных экземплярах.

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