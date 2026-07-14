В России выросли продажи премиальных немецких авто

Целиков: В РФ значительно выросли продажи премиальных немецких авто. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным, озвученным руководителем аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым, за первые шесть месяцев 2026 года на российском рынке было реализовано порядка 18,5 тыс. новых легковых машин, относящихся к премиальной «немецкой тройке» — BMW, Audi и Mercedes-Benz.

Этот показатель почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было продано 9482 автомобиля. Все перечисленные модели поступают в страну исключительно по каналам параллельного импорта.

Наиболее значительную динамику среди трех брендов продемонстрировала Audi: ее дилеры реализовали 5839 экземпляров, что в 5,6 раза больше, чем за январь–июнь 2025-го (прирост составил 463%).

BMW, хотя и показал более скромную положительную динамику (+43%), тем не менее сохраняет первенство по абсолютным объемам среди конкурентов: за полугодие было продано 7551 автомобиль этой марки.

Замыкает список Mercedes-Benz с результатом 5071 реализованной машины, что на 60% превосходит прошлогодние значения за тот же период.

Доля китайской сборки у Audi составляет 85%, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%, добавляет эксперт.

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