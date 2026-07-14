Россию ждет Passat по-китайски: длиннее, мощнее и без универсала

В РФ появится новый Пассат. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российский рынок в обозримом будущем может выйти новый Volkswagen Passat, однако не в привычной европейской версии, а в виде седана Magotan, выпускаемого совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае, сообщает "За рулем".

Эта модель, построенная на переднеприводной платформе MQB Evo, прошла процедуру сертификации в Евразийском экономическом союзе и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), действующее до июля 2029 года. Документ разрешает реализацию автомобиля на территории России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

По своей сути Magotan является аналогом европейского Passat B9, однако есть существенные различия: если на Старом континенте модель предлагается исключительно в кузове универсал, то китайская версия выпускается только как седан.

При этом она крупнее западного собрата — ее длина достигает 4990 мм, а колесная база — 2871 мм. Отличия также касаются переднего дизайна и оформления интерьера. Техническая начинка представлена двухлитровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм, работающим в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

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