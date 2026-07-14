Обновленный Avior V90 доехал из Москвы в Питер: насколько экономичен фургон

Логистические операторы обратились к компании Avior с просьбой подтвердить реальную топливную эффективность обновленной модели фургона V90, пишет «За рулем».

В ответ на запрос производитель организовал практический тест, максимально приближенный к повседневной эксплуатации: автомобиль с полной коммерческой загрузкой отправился по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. В ходе испытания выяснилось, что машина способна преодолеть всю дистанцию без посещения заправочных станций.

Незадолго до этого V90 получил обновленный дизельный мотор, отвечающий экологическому классу Евро-5 и позволяющий развивать скорость до 160 км/ч. Важным новшеством стало исключение из конструкции системы AdBlue, что избавило владельцев от необходимости контролировать уровень реагента и регулярно его доливать.

Премьера обновленного фургона состоялась на выставке COMVEX 2026 и вызвала интерес у ряда потенциальных заказчиков. Однако представители бизнеса пожелали удостовериться, что декларируемая экономичность подтверждается не только в технической документации, но и в реальных дорожных условиях.

Для этого Avior провел демонстрационный пробег по трассе М-11 «Нева» в смешанном режиме — с движением по городу, интенсивным трафиком на федеральных магистралях, обгонами и максимальной загрузкой, то есть в условиях, полностью имитирующих штатную работу.

По итогам заезда независимый специалист зафиксировал результат: на протяжении 750 километров средний расход горючего составил 8,7 литра на сотню километров.

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