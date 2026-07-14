Охота на «призраков»: какие авто чаще всего отправляют на штрафстоянки

Стало известно, какие автомобили чаще всего эвакуируют в Москве. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Столичные власти подвели итоги работы эвакуационных служб за истекший период 2026 года.

Как проинформировали в городском департаменте транспорта, за это время принудительной эвакуации подверглись свыше 1200 транспортных средств, владельцы которых пренебрегли правилами установки государственных регистрационных знаков либо использовали поддельные номерные панели. Особый интерес у инспекторов вызвали иномарки премиальных и популярных брендов — в числе лидеров антирейтинга оказались BMW, Mercedes-Benz, Geely и Toyota.

Статистика, обнародованная ведомством и переданная информагентством ТАСС, выглядит следующим образом: на специализированные стоянки отправлены 86 автомобилей марки BMW, 66 экземпляров Mercedes-Benz, 51 машина китайского бренда Geely, 47 единиц Toyota и 44 автомобиля отечественной Lada.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов разъяснил, что данные жесткие меры внедрены во исполнение решений Антитеррористической комиссии и направлены на повышение уровня защищенности жителей мегаполиса. Он подчеркнул, что транспорт без опознавательных знаков потенциально может быть похищен или задействован для противоправных действий. На штрафных стоянках каждую такую машину досматривают сотрудники полиции. В случае, если проверка не выявляет признаков нарушений законодательства, собственник получает возможность вернуть свое имущество.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.