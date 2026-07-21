Китайский автогигант остановил конвейер в России: в чем причина

Завод Haval в России приостановил выпуск кроссоверов. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

В пресс-службе китайского автопроизводителя сообщили «Российской газете», что с 20 июля на предприятии в Тульской области объявлен двухнедельный корпоративный отпуск.

Представители компании «Грейт Волл Мотор Рус» уточнили, что в период с 20 июля по 2 августа завод приостановит выпуск автомобилей для проведения технических и технологических работ.

В цехах планируется смонтировать новое автоматизированное оборудование, в штамповочном отделении настроят свежие пресс-формы, а главную линию в сварочном цехе полностью переведут на роботизированный режим. Также запланировано плановое обслуживание действующих станков и механизмов, что в дальнейшем обеспечит стабильную работу производства без сбоев.

Тульский завод марки Haval, открытый в 2019 году на территории индустриального парка «Узловая», в текущем 2026 году выпускает шесть наименований техники. В их число входят кроссоверы Jolion, F7, М6, Dargo, кросс-купе F7x, а также внедорожные версии H3 и H7.

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