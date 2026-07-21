Дилеры объяснили, на какие машины реально получить скидку в 2026 году

Дилеры рассказали, будут ли скидки на автомобили в России в 2026 году. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что в текущем году автодилеры и производители научились грамотно управлять складскими остатками, а потому масштабных акций по снижению цен, подобных прошлогодним, скорее всего, не предвидится.

В связи с этим «Российская газета» опросила участников рынка, чтобы выяснить, когда потенциальным покупателям выгоднее всего приобретать новую машину.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также не советует ждать во втором полугодии 2026 года общерыночного падения цен или активного расширения дисконтов. Он пояснил, что у дистрибьюторов и розничных продавцов сейчас отсутствует острая необходимость любой ценой наращивать реализацию. По его словам, скидки сохранятся, однако будут носить адресный характер — преимущественно на модели с избыточными остатками либо на непопулярные комплектации. При этом на ходовые позиции и дефицитные автомобили размер дисконта, напротив, может уменьшиться.

Анна Уткина, отвечающая за коммуникации в ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр, привела статистику: за первую половину 2026 года в Россию было ввезено чуть более 186 тысяч новых легковых автомобилей, а с учетом продукции отечественных заводов (около 430 тысяч единиц) совокупный объем рынка достиг 616 тысяч машин. За тот же отрезок времени на учет поставлено 608,6 тысячи новых авто. С учетом специального учета и небольшого экспорта, подчеркнула она, рынок находится в равновесном состоянии без роста товарных запасов. Уткина прогнозирует, что среднегодовой прирост цен на новые легковушки составит около 5 процентов, причем наиболее заметно подорожают машины с моторами свыше 3 литров. В связи с этим она не рекомендует откладывать покупку, так как это может обернуться переплатой из-за продолжающегося удорожания.

Иван Трандин, владелец группы компаний «Км/ч», в целом согласен с оценкой Целикова, но добавил несколько важных оговорок. Он обратил внимание, что отсутствие переизбытка машин на складах вовсе не означает полного исчезновения скидок: даже при сбалансированном рынке дилеры способны запускать локальные акции на конкретные модели, пользующиеся сниженным спросом либо снимаемые с конвейера перед обновлением линейки. Такие предложения, как правило, ограничены по времени и объему, но все же возможны. Кроме того, Трандин напомнил о сезонном факторе: традиционно в ноябре–декабре продавцы активизируют стимулирующие программы ради выполнения годовых планов. Наконец, если во втором полугодии спрос окажется слабее прогнозов, дилеры будут вынуждены корректировать цены, чтобы избежать затоваривания. Поэтому утверждение о том, что больших скидок ждать не стоит, справедливо лишь для текущей ситуации, но не исключает их появления в будущем.

Юрий Чистов, директор по развитию дилерской сети Fresh, добавил, что простаивающий на складе автомобиль не только теряет в цене, но и требует обслуживания кредитных средств, на которые он был произведен или выкуплен. При этом переполненные стоки — хоть и вероятная, но не единственная причина для распродаж. Существуют также годовые планы, и ради их выполнения производители и дилеры отдельных марок могут идти на уступки. Однако строить стратегию на ожидании декабрьских суперскидок, по мнению Чистова, не стоит, поскольку сезонность стала менее выраженной: потребители уже привыкли к тому, что новый автомобиль может быть выпущен в прошлом или даже позапрошлом году, и никто не боится, что с 1 января машина формально постареет на год.

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