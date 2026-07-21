Стали известны самые популярные у покупателей модели Volga после старта продаж

Стало известно, сколько россияне купили Volga с момента старта продаж / Фото пресс-служба производителя

По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», которые приводит портал «Китайские автомобили», за первый неполный месяц рыночных продаж отечественная марка Volga нашла 129 покупателей в России.

Лидером по числу регистраций среди модельного ряда стал флагманский внедорожник Volga K50: его владельцами стали 55 человек. На втором месте расположился Volga K40, который в июне поставили на учет в количестве 46 экземпляров. Седанов C50 было реализовано 24 штуки. Кроме того, в сводку попали 4 кроссовера Volga K30, которые, однако, так и не пошли в серийное производство.

На сегодняшний день автомобили бренда доступны для покупки через 40 официальных дилерских точек, разбросанных по 20 российским городам. Для сравнения, накануне старта продаж, состоявшегося 19 июня, дилерская сеть насчитывала от 25 до 30 автосалонов.

Цены на модели марки варьируются в зависимости от уровня оснащения. Так, Volga K50 предлагается в трех вариантах исполнения стоимостью 4 344 900, 4 649 000 и 4 799 000 рублей. Кроссовер K40 представлен в четырёх комплектациях с ценовым диапазоном от 2 849 000 до 3 899 000 рублей. Седан C50 также имеет три версии, оценённые в 2 999 000, 3 249 000 и 3 399 000 рублей.

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