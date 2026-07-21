Каким будет авторынок во втором полугодии и что мешает росту: оценивает эксперт

«Автостат»: во втором полугодии 2026 года в РФ может быть продано 720 тыс. авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

По оценке Виктора Пушкарева, заместителя руководителя аналитического отдела агентства «Автостат», во второй половине 2026 года российский автомобильный рынок продолжит демонстрировать устойчивость, а ежемесячные показатели реализации вряд ли опустятся ниже 115 тысяч машин.

Аналитик прогнозирует, что за шесть месяцев текущего года в стране будет продано порядка 720 тысяч новых легковых автомобилей, что на 18 процентов превышает результат первой половины.

Более обнадеживающую картину рисует исполнительный директор компании Favorit Motors Артем Зотов, который ожидает полугодовой объем продаж на уровне около 800 тысяч единиц. Вместе с тем он указал на сдерживающие факторы: замедление темпов снижения ключевой ставки Центробанка и проблемы с топливным обеспечением. При этом, по его мнению, если наметится устойчивая тенденция к плавному ослаблению рубля, потребительский спрос на автомобили неминуемо пойдет вверх.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, в свою очередь, считает, что существуют все основания рассчитывать на реализацию 350-360 тысяч автомобилей в третьем квартале и 380-400 тысяч — в четвертом. Свою текущую оценку по итогам всего года он оценивает в 1,35 миллиона машин, однако подчеркивает, что для достижения этого показателя необходимо оперативно урегулировать топливную ситуацию. Этот фактор, по его словам, сегодня представляет самую серьезную угрозу для рынка.

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