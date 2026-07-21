Японское доминирование и рост цен: что привезли в РФ с правым рулем

Целиков: за последние 4,5 года в РФ приехало 1,03 млн праворульных авто. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom.

По данным аналитика Сергея Целикова, в период с января 2022 года по июнь 2026-го на территорию Российской Федерации было ввезено 1,03 миллиона машин с правосторонним расположением руля.

Из этого количества порядка 1 миллиона приходится на легковые автомобили, а около 30 тысяч — на коммерческий транспорт. Эксперт отметил, что 98 процентов импорта составили подержанные экземпляры возрастом старше трех лет, причем средний возраст ввозимых машин колебался в пределах 5–6 лет.

Подавляющая доля поставок — почти 98 процентов за указанный период — оснащена силовыми агрегатами мощностью до 160 лошадиных сил. Что касается марочной структуры, то абсолютным лидером стала японская Toyota с долей 38 процентов. В пятерку наиболее популярных брендов также вошли исключительно представители японского автопрома: Honda (28,3%), Nissan (8,7%), Suzuki (5%) и Subaru (4,8%).

В десятку самых массовых моделей с правым рулем попали Honda Freed (74 394 экземпляра), Honda Fit (60 383), Toyota Corolla (55 543), Honda Stepwgn (44 525), Honda Vezel (38 333), Nissan Note (35 847), Toyota Wish (34 627), Suzuki Jimny (23 255), Toyota Vitz (23 194) и Toyota C-HR (20 667).

Целиков добавил, что, по данным интернет-площадок с объявлениями о продаже, средняя цена на импортированные праворульные автомобили в настоящее время составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. За последние четыре года этот показатель увеличился примерно на 40 процентов.

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