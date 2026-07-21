Mercedes-Benz грозит перенос производства из ФРГ: топ-менеджер раскрыл детали

Mercedes-Benz допустил закрытие заводов в ФРГ и перенос мощностей за рубеж. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Михаэль Шибе, член правления и директор по производству Mercedes-Benz, в беседе с изданием Handelsblatt не исключил возможности сворачивания заводских мощностей в Германии и переноса их за рубеж.

Причиной он назвал чрезмерно высокие расходы на оплату труда в ФРГ. Отвечая на вопрос о дальнейших шагах концерна в случае, если не удастся достичь компромисса с профсоюзами по пересмотру коллективных договоров, топ-менеджер заявил, что компании, вероятно, придется перемещать все больше рабочих мест за границу, и в самом худшем варианте это может обернуться закрытием немецких предприятий.

Вместе с тем Шибе подчеркнул, что руководство намерено избегать такого развития событий и сохранить как рабочие места, так и производственные площадки в стране, однако для этого потребуется серьезно оптимизировать затраты на персонал. В преддверии переговоров о корректировке коллективных соглашений он указал на необходимость удлинить рабочую неделю на заводах в Германии с 35 до 40 часов. Кроме того, по его словам, предстоит обсудить, сможет ли компания в дальнейшем выплачивать специальные надбавки, предусмотренные действующими договорами.

В качестве обоснования своей позиции Шибе привел пример расширения венгерского предприятия Mercedes-Benz в Кечкемете, благодаря чему производственные расходы удалось сократить на 70 процентов. Он отметил, что на этой площадке сотрудники отрабатывают больше часов, а уровень заболеваемости среди них существенно ниже, чем у немецких коллег.

Ранее Handelsblatt уже писала о том, что концерн планирует оставить 90 тысяч работников в Германии без ежегодной премии, а также увеличить продолжительность рабочей недели без дополнительной оплаты. По оценкам издания, экономия может превысить 10 миллионов евро. Напомним также, что в апреле Mercedes-Benz Group AG отчитался о снижении квартальной чистой прибыли на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,4 миллиарда евро.

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