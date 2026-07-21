Nissan и Infiniti массово отзывают 168 тысяч машин: причина нетривиальная

Nissan отзовет более 168 тыс. машин в США из-за неверной информационной таблички. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Nissan инициировал крупную сервисную акцию, затронувшую 168 149 автомобилей марок Nissan и Infiniti. Как сообщает агентство Reuters, причиной послужила неточность в указании предельной допустимой нагрузки на ось, размещенной на сертификационной наклейке.

В список отозванных моделей попали три полноразмерных внедорожника: Nissan Armada, Infiniti QX56 и Infiniti QX80. Суть проблемы заключается в том, что некорректные данные на этикетке могут ввести владельца в заблуждение, спровоцировать перегруз транспортного средства и, как следствие, привести к выходу из строя ходовой части или других узлов.

В компании пояснили, что все ошибочные наклейки на машинах, подпадающих под кампанию, будут заменены на новые. Эту операцию проведут в дилерских центрах бесплатно. Часть автовладельцев также получит новые этикетки по почте и сможет установить их самостоятельно.

Это не первая отзывная кампания Nissan за последнее время. В прошлом году концерн уже отзывал более тысячи новых внедорожников Murano, Pathfinder и QX80, у которых был выявлен серьезный дефект передних тормозных суппортов, вызванный ошибкой на производстве у поставщика.

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