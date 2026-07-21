Продажи электромобилей в РФ сильно возросли за три недели: что известно

Продажи электромобилей и гибридов за последние три недели выросли примерно вдвое / Фото пресс-служба bestune

Глава аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков сообщил о резком скачке продаж автомобилей с электротягой в последние три недели — с 29 июня по 19 июля.

За этот период реализация подключаемых гибридов и чистых электрокаров увеличилась на 83 процента в сравнении со среднестатистическими недельными показателями первой половины года. Всего было продано 2 144 гибрида и 326 электромобилей, тогда как ранее средняя недельная реализация составляла 1 173 и 178 машин соответственно — то есть почти вдвое меньше.

Аналитик отметил, что 29-я неделя стала рекордной по числу проданных электромобилей — 419 единиц. В сегменте гибридов максимум был зафиксирован на 27-й неделе — 2 299 штук. Среди чисто электрических моделей бестселлером трехнедельного периода стала UMO 5 с результатом 270 реализованных экземпляров. Второе и третье места заняли модели Avatr — 11-я и 12-я (159 и 107 штук соответственно). Замкнули пятерку лидеров Changan Qiyuan Q05 (104) и «Москвич 3е» (45).

В категории подключаемых гибридов первое место уверенно удерживает Geely EX5 EM-i — 1 734 проданных автомобиля. Вторую строчку занял Evolute i-SPACE (1 048). Далее с заметным отставанием расположились EXEED EXLANTIX ET (563), Voyah Free (538) и GAC S7 (414).

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