Каким стал Maybach GLS после рестайлинга: силовой агрегат и модернизированный восьмицилиндровый двигатель

Прошла премьера Mercedes-Maybach GLS / Фото пресс-служба бренда

Компания Mercedes-Benz официально показала обновленную версию своего флагманского внедорожника Maybach GLS, который подвергся модернизации вслед за рестайлингом базовой модели, сообщает пресс-служба немецкого автогиганта.

Главное техническое новшество — силовой агрегат. Для Maybach GLS адаптировали модернизированный восьмицилиндровый двигатель серии M177 Evo, уже знакомый по версии GLS 63. В спецификации для американского рынка он выдает 603 лошадиные силы и 850 ньютон-метров крутящего момента.

Инженеры установили новую систему управления амортизаторами, которая анализирует информацию о качестве дорожного покрытия, получаемую от других автомобилей, и перенастраивает подвеску до тысячи раз в секунду. Электроника активно противодействует кренам и наклонам кузова в поворотах, а также при резких разгонах и торможениях, что положительно сказывается на комфорте и безопасности.

Внешность модели претерпела заметные изменения: радиаторная решетка стала крупнее и получила подсветку, которая также освещает эмблему на капоте и логотип Maybach внутри самой решётки. Обновлены передний бампер и оптика, а на корме появилась горизонтальная планка, соединяющая задние фонари.

В салоне улучшена шумоизоляция, а климатическая установка дополнена новым электрическим фильтром тонкой очистки воздуха. Также расширены возможности кастомизации интерьера благодаря программе индивидуальной отделки Manufaktur. Производство нового кроссовера наладят на заводе в американском штате Алабама.

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