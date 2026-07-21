Новый кроссовер Captiva уже в России: как оснащен автомобиль и сколько стоит

В РФ начались продажи Chevrolet Captiva нового поколения. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

На российский рынок начали поступать автомобили Chevrolet Captiva нового поколения, сообщают "Автоновости дня".

Минимальная стоимость кроссовера составляет 2 500 000 рублей — именно за такую сумму его предлагает ярославская компания. В этой ценовой категории доступна комплектация Premier с чёрной кожаной отделкой салона. Оснащение включает цифровую приборную панель, многофункциональное рулевое колесо, подогрев кресел как спереди, так и сзади, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, а также мультимедийный комплекс с 10-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.

Аналогичные предложения поступают и от компаний из Владивостока, однако там цены несколько выше — от 2 700 000 до 2 800 000 рублей в зависимости от продавца.

Все кроссоверы оснащены единственно возможным для этой модели силовым агрегатом — 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Мотор подпадает под льготную ставку утилизационного сбора. Трансмиссия — вариатор, привод — только передний, альтернатив не предусмотрено.

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