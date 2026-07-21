Новый игрок на рынке: в Петербурге начали выпускать седан Tenet A8

Новый седан Tenet A8 начали выпускать в Санкт-Петербурге. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

На производственной площадке в петербургских Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8 по полному технологическому циклу, пишет "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу холдинга АГР. Таким образом, на этом предприятии теперь собирают модели сразу трех брендов, созданных совместно российским холдингом и китайской компанией Defetoo: Jeland, Esteo и Tenet.

Официальные цены на новинку пока не объявлены. Длина автомобиля составляет 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база равна 2770 мм. В основе модели лежит китайский седан Chery Arrizo 8.

Линейка двигателей включает два бензиновых турбоагрегата. Топовый мотор объемом 2,0 литра выдает 197 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего момента, работает совместно с 8-ступенчатым «автоматом» и позволяет ускоряться до сотни за 9 секунд. Вторая версия — 1,6-литровый двигатель мощностью 150 сил и 275 Нм, который агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. С ним разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды.

В оснащение седана вошли 15,6-дюймовый экран мультимедийного комплекса, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, передние кресла с подогревом, вентиляцией, электрорегулировками и памятью настроек. Также предусмотрены панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка и акустика Sony. Для задних пассажиров установлены отдельные воздуховоды системы климат-контроля, USB-порты и центральный подлокотник.

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