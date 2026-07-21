Смартфон вместо ключа: как устроена цифровая экосистема внедорожника Esteo MX

Esteo MX получил цифровую экосистему с приложением и мультимедиа на базе «Яндекса» / Фото пресс-служба производителя

Российский премиальный автомобильный бренд Esteo анонсировал запуск цифровой экосистемы для своего среднеразмерного внедорожника MX, который поступил в продажу на прошлой неделе. Как сообщили в пресс-службе компании "Автоновостям дня", платформа объединяет телематику, онлайн-сервисы и мобильное приложение.

В основе системы лежит технология IoV (Internet of Vehicles), реализованная совместно с оператором МТС. В штатный модуль связи встроен термостойкий SIM-чип, способный работать при температурах от –40 до +105 °C в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.

В ближайшее время в магазинах приложений появится программа Esteo, с помощью которой владелец сможет дистанционно запускать двигатель для прогрева или охлаждения салона, регулировать климат, открывать багажник, отслеживать уровень топлива и давление в шинах, а также находить автомобиль на парковке. Однако приложение — лишь часть системы.

Мультимедийный комплекс включает три дисплея, в том числе отдельный экран для переднего пассажира. Доступны навигация на базе «Яндекс Карт» и «Яндекс Навигатора» с обновлением в реальном времени, музыка, видео, новости и голосовой ассистент на русском языке с элементами искусственного интеллекта.

В течение первого года эксплуатации владельцам MX бесплатно предоставляются мультимедийные онлайн-сервисы с интернет-трафиком, а телематические функции — удаленное управление и мониторинг состояния — действуют без оплаты три года.

Синхронизация профиля в приложении с бортовыми системами происходит автоматически, все данные защищены современными стандартами шифрования. Программное обеспечение поддерживает обновления «по воздуху» (OTA), что исключает необходимость посещать дилерский центр. В компании также заявили, что платформа масштабируема: в перспективе в приложении появятся онлайн-запись на техобслуживание и новостной раздел с анонсами мероприятий.

Внедорожник Esteo MX представлен в двух комплектациях — «Премиум» и «Флагман» — по цене от 3 990 000 до 4 290 000 рублей без учета трейд-ин скидок. Обе версии оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Серийное производство модели для российского рынка налажено на заводе холдинга «АГР» в Шушарах. Автомобиль адаптирован к местным условиям: увеличен бачок омывателя до семи литров, предусмотрен автоматический омыватель камеры заднего вида, а кузов полностью оцинкован.

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