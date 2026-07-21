Бум кроссоверов: Tenet T7 обогнал всех конкурентов

Tenet T7 обошел прежних лидеров и стал бестселлером среди кроссоверов в России / Фото пресс-служба бренда

По данным аналитического агентства «Автостат» и АО «ППК», сегмент внедорожников и кроссоверов уверенно доминирует на российском рынке новых легковых машин, занимая 74 процента от общего объема реализации. За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели более 450 тысяч таких автомобилей.

Бестселлером полугодия среди SUV стал Tenet T7 — его продажи достигли 36,5 тысячи единиц, что позволило ему сместить с первой строчки прежнего фаворита Haval Jolion, который разошелся тиражом в 35,5 тысячи экземпляров. Замкнул тройку лидеров внедорожник Lada Niva Travel с результатом 21,4 тысячи проданных машин.

Примечательно, что только у двух моделей зафиксировано падение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: у Changan UNI-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). На этом фоне кроссовер Mazda CX-5 показал существенный рост — его реализация увеличилась в 12,3 раза, и на эту модель пришлось более 90 процентов всех новых автомобилей Mazda, проданных в январе – июне 2026 года.

В структуре продаж отдельных брендов доля SUV также существенна: у Tenet T7 она составляет 57 процентов, у Changan UNI-S — 49,5 процента, у Haval Jolion — 42,2 процента, у Geely Monjaro — 37,4 процента. Наименьший показатель среди внедорожников зафиксирован у Lada Niva Legend — всего 10,6 процента.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.