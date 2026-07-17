Электрический гигант AUDI E7X идет в РФ: как оснащен и сколько будет стоить

В РФ приедет электрокроссовер Ауди. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

В ближайшем будущем в РФ можно будет приобрести новинку премиального сегмента — полностью электрический кроссовер AUDI E7X, сообщает портал Autonews. Партию этих машин в страну ввезет один из дилерских центров. Ориентировочная стоимость модели, по предварительным данным, будет составлять около 12 миллионов рублей.

Данная модель стала вторым по счету продуктом, выпущенным под обновленным суббрендом AUDI, который был создан в результате сотрудничества немецкого автоконцерна и китайской корпорации SAIC. Изначально эта марка разрабатывалась исключительно для внутреннего рынка КНР. Самая заметная особенность автомобилей серии — отказ от классической эмблемы с четырьмя кольцами: вместо нее на кузове красуется крупная надпись AUDI.

По своим габаритам пятиместный E7X превосходит даже Audi Q8, предлагая просторный салон. Инженеры уделили особое внимание передней оптике: реализована система проекционной подсветки, способная транслировать на дорожное покрытие полезную информацию — например, напоминания о соблюдении дистанции либо визуальные подсказки в процессе автоматической парковки.

Внутри автомобиля установлены кресла, оснащенные режимом невесомости (нулевой гравитации), встроенный термобокс для хранения напитков и фирменная аудиосистема Bose. Центральный элемент интерьера — колоссальный дисплей, протянувшийся практически через всю ширину передней панели. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный потолочный мультимедийный экран.

Новинка предлагается исключительно с электрической силовой установкой. Базовая версия имеет задний привод и мотор мощностью 408 лошадиных сил, обеспечивающий до 705 километров пробега без подзарядки. При этом существует и модификация с увеличенным запасом хода — до 751 км. Топовая комплектация кроссовера получила полный привод, а суммарная мощность двух агрегатов достигает 670 «лошадей». С высокой вероятностью, именно эта модификация будет поставляться в Россию.

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