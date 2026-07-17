ИИ-ассистент, массаж и ионизация салона: премиальный российский внедорожник Esteo MX вышел на рынок

В России начались продажи нового внедорожника Esteo MX российской сборки / Фото эстео

Отечественный автомобильный бренд Esteo официально объявил о выводе на рынок своей дебютной модели — среднеразмерного вседорожника под названием MX.

Как рассказали представители пресс-службы марки «Автоновостям дня», новинка доступна покупателям в двух вариантах оснащения — «Премиум» и «Флагман», причем ценовой диапазон варьируется от 3 990 000 до 4 290 000 рублей без учета программы трейд-ин.

Инженеры оснастили внедорожник современными электронными системами активной безопасности и ассистентами водителя. В перечень штатного оборудования входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, автоматическая система экстренного торможения и помощник при выполнении маневров перестроения.

Цифровое наполнение модели представлено голосовым помощником на основе искусственного интеллекта с поддержкой русского языка, мультимедийным комплексом с тремя независимыми дисплеями, возможностью беспроводного обновления прошивок (OTA) и встроенной телематикой, позволяющей владельцу удаленно управлять основными функциями транспортного средства.

В максимальной конфигурации Esteo MX предлагает дополнительные опции комфорта: многозонный массаж передних кресел, электропривод регулировки подколенной опоры у водительского сиденья, оттоманку для переднего пассажира, подогрев и вентиляцию кресел обоих рядов, а также двухзонный климат-контроль с функцией ионизации, фильтрации взвешенных частиц и ароматизации салона.

Топовая версия «Флагман» также получила шумоизолирующие передние стекла и аудиосистему BOYA Sound мощностью 1080 Вт с 21 динамиком, которая поддерживает одновременное подключение нескольких устройств по Bluetooth и предлагает приватный режим прослушивания.

Техническая начинка у внедорожника единая для всех комплектаций: под капотом установлен 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 197 лошадиных сил, агрегатированный с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а смешанный расход топлива, по паспортным данным, составляет 9,2 литра на 100 километров пути.

Покупателям доступны четыре варианта окраски кузова: белый «Аструм», черный «Сагиттариус», серый «Фантом» и серо-голубой «Сапфирин». Интерьер может быть выполнен в глубоком коричневом или строгом черном цвете.

Серийный выпуск модели для российского рынка организован на производственной площадке холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). При адаптации к местным эксплуатационным условиям автомобиль получил увеличенный до семи литров бачок омывателя, автоматическую систему очистки камеры заднего вида и полную оцинковку кузовных элементов.

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