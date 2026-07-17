От «Газели» до китайцев: перечислены самые значимые автомобили за 30 лет

самые значимые авто за 30 лет. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Пресс-служба «Авто.ру» обнародовала итоги опроса, в котором приняли участие как рядовые пользователи, так и профильные журналисты с отраслевыми экспертами.

Участникам предстояло выбрать самые знаковые автомобили для каждого из пяти хронологических отрезков, охватывающих три десятилетия. Полный рейтинг опубликован в специальном юбилейном сборнике «30 лет с автомобилями».

В эпоху с 1996 по 2002 год бесспорным лидером признана «Газель» — машина, ставшая надежной опорой для только зарождающегося малого бизнеса в постсоветской России. Вторую строчку занял Mercedes-Benz S-Class (W140), а замкнул тройку Toyota Land Cruiser 100.

На отрезке с 2003 по 2009 год главным автомобилем назван Ford Focus, заслуживший звание первой поистине народной иномарки. Второе место с минимальным отрывом от третьего досталось BMW X5 (E53), а бронза — Porsche Cayenne.

В короткий, но бурный период подъема автомобильного рынка с 2010 по 2013 год наибольшее признание получили три модели бюджетного сегмента: Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan.

Следующий временной промежуток с 2014 по 2021 год принес победу отечественной Lada Vesta. Серебро досталось «Газели» второго поколения, а третье место неожиданно заняла электромобиль Tesla Model S.

Наконец, в новейший период 2022–2026 годов, ознаменованный появлением на российском рынке множества малоизвестных китайских брендов, главным фаворитом стал кроссовер Geely Monjaro. В тройку лидеров также вошли внедорожник Tank 300 и гибридный паркетник Lixiang L9.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.