Tesla не смогла убедить регулятора избежать отзыва тысяч авто: в чем суть

Регулятор заставил компанию Илона Маска отремонтировать тысячи машин / Фото сайт фоттон

Американское ведомство, отвечающее за безопасность дорожного движения (NHTSA), отклонило ходатайство компании Tesla, пытавшейся уклониться от сервисной кампании в отношении почти 20 тысяч своих электромобилей. Основанием для принудительного отзыва послужили фары, чей уровень освещенности превышает допустимые нормы. Об этом информирует агентство Reuters.

В компании Илона Маска настаивали на том, что данное несоответствие не создает реальной угрозы, и акцентировали внимание на отсутствии поступивших сообщений о ДТП или травмах, связанных с этим дефектом. Однако регулятор не принял этих аргументов. В NHTSA разъяснили, что в условиях дождя, снегопада или тумана слишком яркий свет от несертифицированных ламп создает слепящий эффект, который представляет опасность как для самого водителя электромобиля, так и для остальных участников движения.

Сотрудники надзорного органа также привели в пример аналогичные прецеденты: в 2022 году было отклонено обращение General Motors, пытавшейся избежать ремонта 820 тысяч машин с неисправной светотехникой. Тогда же регулятор отклонил петицию, в которой требовалось признать чрезмерное ослепление системным недостатком некоторых светодиодных фар — под это описание подпадали, в частности, Tesla Model 3, Ford Bronco и Rivian R1T.

Серьезность проблемы подтверждают и данные опроса Американской автомобильной ассоциации: шесть из десяти респондентов назвали яркие блики фар существенной помехой при вождении в тёмное время суток, а почти 75 % участников отметили, что за последние десять лет ситуация заметно ухудшилась.

Отзывная кампания затронет порядка 19 900 автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y выпуска с 2017 по 2023 год.

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