Не взлетело: Honda избавляется от своего последнего электрокара

Honda сняла с продажи последний электромобиль из-за падения спроса. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания Honda, ранее направившая значительные средства на электрификацию своего модельного ряда, столкнулась с серьезными трудностями в этом сегменте.

Поскольку собственные разработки задерживались, японский автопроизводитель пошел по пути сотрудничества с General Motors, результатом которого стали совместные модели Prologue и ZDX, созданные на базе Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq соответственно. Однако обе новинки так и не сумели обрести признание у покупателей.

Если Prologue пользовался относительно стабильным, хотя и скромным спросом, то ZDX постигла куда более печальная участь — его выпуск был полностью прекращен уже в 2025 году. Вслед за этим Honda приняла решение остановить производство ряда других электрических моделей, включая седан 0, внедорожник 0, Acura RSX, а также все продукты совместного предприятия Sony Honda Mobility.

В сложившейся ситуации участь Prologue была предрешена. В официальном уведомлении пресс-службы говорится, что продажи этой модели будут завершены в конце 2026 года, однако действующие владельцы, как заверили в компании, продолжат получать полный объем дилерской поддержки, включая обслуживание и гарантийные обязательства.

По данным портала CarScoops, в прошлом году объемы реализации Prologue в Соединенных Штатах выросли на 19,1 %, достигнув 39 194 экземпляров. Эксперты связывают это с желанием покупателей успеть оформить федеральный налоговый вычет, который вскоре был аннулирован. После отмены льготы продажи рухнули: в декабре дилеры реализовали лишь 932 кроссовера — это на 88,6 % ниже показателя годичной давности.

Нынешний год складывается для бренда еще сложнее: в первом полугодии было продано всего 8407 электромобилей, что на 48,5 % меньше, чем за аналогичный период ранее. Это означает, что ежемесячный объём реализации составляет примерно 1400 машин.

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