Первые электромобили "Атом" передали заказчикам

АО «Кама» передало заказчикам первые электромобили «Атом» / Фото пресс-служба "Атом"

Разработчик отечественного электромобиля «Атом» объявил о старте отгрузки серийных машин покупателям, которые оформили бронирование на начальной стадии предзаказов. Информация об этом появилась в официальном сообщении пресс-службы компании.

Производство новинки налажено на столичном заводе «Москвич». Как ранее уточнял разработчик, степень локализации агрегатов и компонентов на момент запуска достигает 65–70 процентов.

Первая партия автомобилей будет вручаться клиентам в период с 16 июля по 15 октября, подчеркивается в релизе.

Покупателям доступны пять вариантов цветового оформления кузова с говорящими названиями: «Атом» (сине-зеленый), «Нейтрон» (черный), «Фотон» (белый), «Пиксель» (серый) и «Герц» (фиолетовый). Салон, в свою очередь, предлагается в двух исполнениях — светлом и темном.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.