Китай столкнулся с последствием перехода на электромобили: в чем проблема

Китай столкнулся с неожиданным последствием массового перехода на электромобили. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайские власти столкнулись с неожиданными финансовыми последствиями стремительной электрификации автопарка.

Как сообщает Bloomberg, главная проблема кроется в размерах машин: в первом полугодии 2026 года шесть из десяти произведенных в стране автомобилей превышают длину пять метров, тогда как доля компактных моделей (до 4,5 метра) сократилась с 13% до всего 2% за год. Такая тенденция серьезно подрывает доходную часть бюджетов, которые традиционно пополнялись за счет топливных налогов.

Средства от этого сбора, поступающего центральному правительству, частично направляются в регионы на содержание местных дорог. С увеличением доли электрокаров эти поступления падают, в то время как тяжелые машины ускоряют износ полотна. В этих условиях назрела необходимость пересмотра модели финансирования, вплоть до возможного введения платы за фактический километраж.

Финансовое состояние дорожной сети уже вызывает опасения. Исследование структуры при Министерстве транспорта показало ежегодный дефицит бюджета на текущее обслуживание и ремонт в размере примерно 50% от необходимого. Около 40% дорог находятся в состоянии, которое эксперты характеризуют как «требуют вмешательства, но не имеют средств».

В ответ на ситуацию Пекин планомерно сворачивает налоговые льготы для электротранспорта. Скидка по налогу с продаж, действовавшая десятилетие, была сокращена вдвое — до 5%. Министерство финансов также объявило о полной отмене ежегодного освобождения от транспортного налога для подключаемых гибридов и электромобилей с расширенным запасом хода — именно эти сегменты стимулируют рост популярности крупногабаритных моделей.

Одновременно ввели обязательные нормативы энергоэффективности с системой штрафов для автомобилей с избыточной массой. В долгосрочной перспективе рассматривается полная реформа системы дорожного финансирования. В дискуссию активно включились государственные СМИ, призывающие производителей отказаться от бездумного увеличения габаритов: эксперты указывают на бесполезность третьего ряда сидений, несоответствие городской инфраструктуре и рост общего энергопотребления.

Производители, в свою очередь, устанавливают более емкие и тяжелые аккумуляторы, чтобы снять тревогу покупателей по поводу запаса хода, и оснащают салоны холодильниками и мультиэкранными системами для привлечения клиентов. Примечательно, что всего пять лет назад лидером продаж был компактный Hongguang Mini, однако ценовая политика делает приобретение машин меньшего размера экономически невыгодным для потребителей.

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