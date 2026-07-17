В России выросли продажи машин ушедшего производителя: что случилось

В России взлетели продажи новых машин ушедшего производителя. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский рынок демонстрирует неожиданный всплеск интереса к автомобилям немецкого концерна Volkswagen, который ранее приостановил официальную деятельность в стране.

Аналитик Сергей Целиков, опубликовавший данные в своем Telegram-канале, сообщил о впечатляющем росте продаж новых машин марки — их реализация увеличилась в 3,8 раза (на 279%) и достигла 7243 экземпляров за первые шесть месяцев 2026 года.

Параллельно значительно вырос и объем ввоза автомобилей бренда: поставки в Россию увеличились на 314%, до 7025 единиц. Вторичный рынок также демонстрирует позитивную динамику: за январь–июнь было реализовано 130,8 тысячи подержанных Volkswagen, что на 20% больше, чем годом ранее.

Как отметил аналитик, рост в этом сегменте обеспечен не только внутренними перепродажами, но и массовым ввозом машин из-за рубежа. За отчетный период границу пересекли 21,9 тысячи легковых автомобилей бренда старше трех лет — на 147% больше по сравнению с прошлым годом.

В структуре продаж новых моделей лидируют кроссовер Tiguan (2630 штук) и Teramont (1690). На вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются Tayron (4067) и Golf (3625), а общее первенство среди подержанных машин удерживает Volkswagen Polo с показателем 38 390 экземпляров.

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