В РОАД придумали, как обновить автопарк и обелить «вторичку»: в чем суть

В РОАД предлагают запустить программу утилизации автомобилей старше 20 лет. Anato Vol / Shutterstock.com / Fotodom.

На пресс-конференции глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин представил ряд инициатив, направленных на обновление автопарка страны и повышение прозрачности рынка.

Одной из ключевых мер, предложенных организацией, является запуск государственной программы утилизации для транспортных средств, возраст которых превышает 20 лет.

Помимо этого, руководитель РОАД выступил за существенное расширение функционала электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). По его замыслу, в этот документ следует включить полную историю жизненного цикла автомобиля: данные о цене при каждой перепродаже, показания одометра, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, записи о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информацию о замене расходных материалов и деталей, а также об обременениях (залогах, запретах) с точными датами их установления и снятия.

В организации также обратили внимание на тревожную тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015 году доля машин старше десяти лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 70%, что соответствует 33,2 миллиона единиц.

Дополнительно в РОАД привели данные о росте цен на новые легковые автомобили: за последние четыре года их средняя стоимость увеличилась с 2,38 млн до 3,33 млн рублей.

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